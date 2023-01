Eduin Caz conmueve al mostrar sus cicatrices; temen por su salud

Luego de que se hiciera una operación en la nariz para ayudar a aliviar sus problemas respiratorios, que le perjudicaban a la hora de cantar, el músico Eduin Caz confesó por medio de sus redes sociales que iba a ser intervenido nuevamente y tras ello confesó que ya se había sometido a la nueva operación abdominal.

Tras ello, muchos internautas comenzaron a especular que se había puesto a manga gástrica y había hecho cuadritos en el abdomen, rumor que llegó hasta oídos del mismo cantante, quien aprovechó sus redes sociales para hablar al respecto y dar detalles sobre su salud.

A través de sus historia de Instagram, el artista de música regional mexicana reveló que cada día está mejor de salud y que sigue en proceso de recuperación para poder estar listo cuando inicie la gira con Grupo Firme y desmintió haberse hecho una operación estética.

Eduin Caz enseñó sus cicatrices

“Qué dice familia, buenos días. Acá andamos desayunando, he visto muchos comentarios donde dicen: ‘El Eduin se hizo la manga gástrica’, asegurando que me hice la manga. Me cae gorda la gente mitotera, chismosa y mentirosa”, inició el famoso.

Aunque eso no fue todo pues también aseguró que la hernia hiatal que tenía era tan grave que comenzó a tener problemas en al área que conecta ella boca con el estómago, el cual se daña debido a la exposición repetida al ácido estomacal, lo cual va acompañado con el reflujo, situaciones que dañan las cuerdas vocales de Eduin.

¿Qué se operó Eduin Caz de Grupo Firme?

“No me hice la manga, ni mucho menos los cuadritos, hubiera querido, pero no, yo lo que me traté fue mi hernia hiatal, ya estaba muy crónica, y algo que se llama esófago de barrett, eso para que lo busquen, cómo andaba de malo, pero andamos bien”, agregó el cantante que mostró su abdomen.

Así mismo, Eduin Caz aprovechó para asegurar que de la única forma que se marcará los cuadros abdominales, por medio del ejercicio debido a sus seguidores no ser flojos e ir al gimnasio también. “Ni un cuadrito, mi panza normal, tengo los hoyitos de la operación, pero no más, los cuadritos los amos a hacer en el Ignacio, no hay que ser huevones plebes”.

