Eduin Caz arremete contra quienes dañaron su departamento en Mazatlán

El mensaje del cantante iba dirigido a sus familiares y amigos.

Eduin Caz, conocido en el mundo de la música mexicana por ser el líder y vocalista de Grupo Firme, causó controversia al revelar su enojo luego de descubrir que varios artículos de su lujoso departamento ubicado en su natal Mazatlán, Sinaloa habían sido dañados por sus amigos y familiares, a quienes se lo prestó durante las vacaciones.

Por tal motivo, él compartió un par de videos en su historia de Instagram para reclamarle y evidenciar los destrozos en el lugar: “Les tengo un mensaje muy importante de parte de mi esposa y mí para toda la familia y amigos que vienen a la ciudad de Mazatlán; saben que yo les presto mi apartamento, pero aquí esto ya está roto, me dejan todo desordenado”.

Finalmente, el intérprete de ‘Ya Superame’ indicó que es muy especial con sus pertenencias, por lo que él y su esposa han tomado la decisión de no volver a prestar su departamento: “Yo soy muy especial y a mí nadie me regaló nada, yo cuido mucho mis cosas, entonces evitenme la pena de decirles que no cuando me pidan el departamento, ya no se los voy a prestar”.

Disfruta de unas vacaciones en Cancún

El cantante disfrutó de unos días de descanso junto a su esposa en Cancún.

Este desafortunado incidente llega un día después de que el cantante vacacionara junto a su esposa Daisy Anahi y su hija Geraldine en un lujoso resort de Cancún. Con tal de que estos días no pasen desapercibidos, él compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram, mismas que ya superan los 394 mil likes.

Todo parece indicar que el vocalista de Grupo Firme pudo disfrutar de sus días de descanso sin problema alguno en esta ocasión, pues recordemos que a principios de abril pasado tuvo que cancelar sus vacaciones en Zihuatanejo, Guerrero debido al acoso de sus fanáticos.

¿Cuánto dinero tiene Eduin Caz?

El cantante mazatleco goza de una gran fortuna gracias al éxito de Grupo Firme.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Eduin Caz posee una fortuna estimada de $42 millones de pesos, misma que ha forjado en gran parte por Grupo Firme pero también gracias a sus múltiples y desconocidos negocios.

