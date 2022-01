Eduin Caz ¿Cuál es la canción que ya no cantará Grupo Firme y por qué? Foto: unotv.com

Eduin Caz tiene muchos fans desde que brincó a la fama con Grupo Firme, y aunque por la pandemia del COVID-19 sus presentaciones en México disminuyeron, este 2022 ya prepara la única que tendrá en todo el año, pero anunció una terrible noticia para sus seguidores, hay una canción que no va a interpretar, ¡descubre por qué!

En La Verdad Noticias te revelamos que los boletos para ver a la agrupación en el Foro Sol este 2022 ya están agotados.

Anteriormente te contamos cuando el cantante fue hospitalizado de emergencia; sin embargo, ahora te diremos cuál es la melodía que no está dispuesto a interpretar de nuevo.

¿Qué canción ya no quiere cantar Eduin Caz?

Fue durante una entrevista para el show ‘El gordo y la Flaca’ que el cantante reveló que hay una canción que no interpretará en su próximo concierto en México, se trata del tema ‘Ni el dinero ni nada’, y es que al parecer le recuerda una reciente tragedia que sufrió, pues, un amigo muy cercano y al que consideraba como un hermano ha muerto, por ello, dijo entre lágrimas:

“Era desastroso como yo, entonces siempre me apoyó."

De acuerdo con el famoso, el hombre que murió se llamaba Giovanny y lo quería mucho, era uno de sus grandes amigos, y cuando canta la canción “Ni el dinero ni nada” recuerda que ya no está en este mundo, de ahí que no puede dejar de llorar, y esa la razón por la que por un buen tiempo no la entonará, pues, por ahora no quiere recordar la desgracia que le ocurrió.

¿Qué edad tiene Eduin Caz?

Eduin. Foto: lavibra.com

Tiene 27 años de edad, pues nació el 30 de julio de 1994 en Culiacán, Sinaloa.

Conoce más sobre este cantante leyendo Eduin Caz ¿Cuánto paga por ir al gimnasio?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de milenio.com