Eduardo Yáñez rompe el silencio tras cachetada a reportero

Eduardo Yáñez rompió el silencio luego de que este martes por la noche tuviera un altercado con el reportero Paco Fuentes del programa “El Gordo y La Flaca” en un evento en Los Ángeles, California, quien tras ser cuestionado por la situación con su hijo Eduardo Jr., propinó una cachetada al periodista. Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México Tras difundirse las imágenes y de que diversos famosos así como periodistas dieran su opinión con respecto a la reacción de Yáñez, además de darse a conocer que Fuentes interpuso una demanda en su contra por la que probablemente tendría que pagar una suma de aproximadamente 200 mil dólares, Yáñez ofreció una disculpa pública. “Quiero pedir una sincera disculpa al público y a la persona afectada por mi acción. No fue la correcta. Mi vida personal no está a la venta”, se lee en la cuenta de Twitter del actor mexicano. https://twitter.com/LaloYanezLue/status/918457600030601216 Después de esta declaración, algunos seguidores han demostrado su apoyo al histrión, sin embargo, otros le reprochan su actitud e incluso le recomiendan ser un buen padre para que su hijo no ventile sus problemas personales y pueda evitar este tipo de diferencias con los reporteros. AGENCIAS MÉXICO

