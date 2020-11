Eduardo Yáñez revela que intentó SUICIDARSE ¡Conoce su trágica historia!

Recordemos que Eduardo Yáñez se ha consolidado como uno de los artistas más apreciados, populares y exitosos de la pantalla chica, y a quien hemos visto participar en varios melodramas de Televisa.

Sin embargo la fama no asegura la felicidad, y prueba de ello son las recientes declaraciones de Eduardo Yáñez, quien habló sobre las distintas razones que lo llevaron a querer suicidarse ¡Conoce su trágica historia!

Mediante una entrevista para el Programa Hoy, el actor mexicano confesó haber sufrido de una fuerte depresión durante la cuarentena por Covid-19; más aún cuando fue criticado por su aumento de peso y aspecto físico.

De acuerdo a las declaraciones del mismo Eduardo Yáñez, el aumento de su peso se dio por un medicamento que tomaba a base de cortisona; sin embargo al dejar de consumirlo por las críticas recibidas, su cuerpo tuvo una reacción química que lo llevó a hundirse en una fuerte depresión.

El actor de 60 años de edad aseguró que a pesar de ya haber vivido varios episodios de depresión, en esta ocasión sus emociones fueron más radicales al grado de pensar en el suicidio; una situación bastante preocupante de la cual logró escapar.

“Mi madre ya no está, ya no tengo familia que me venga a llorar… pero mi trabajo, mi carrera, mi ilusión, mi pasión, yo tengo muchos sueños todavía”