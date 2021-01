Eduardo Yáñez regresa al mundo de las telenovelas ¿Fracasó en Hollywood?

Tras vivir un 2020 muy difícil, Eduardo Yáñez se dice listo para hacer su regreso triunfal al mundo de las telenovelas aunque eso signifique dejar atrás sus sueños de conquistar Hollywood, esto durante una entrevista exclusiva que ofreció al programa matutino ‘Hoy’.

Eduardo Yañéz asegura estar muy feliz y emocionado de poder regresar a México para trabajar en una nueva telenovela, eso sí no quiso revelar muchos detalles de su futuro proyecto, pero rumores aseguran que se trata del remake de ‘Mirada de Mujer’, la cual protagonizaría junto a Mayrin Villanueva.

Cuando fue cuestionado sobre sus planes de conquistar Hollywood, el actor asegura que seguirá en la búsqueda de volver a trabajar en la industria del cine, pero que jamás va a rechazar una oportunidad de trabajo, pues la actuación es una de sus más grandes pasiones.

"Yo nunca dejaré de tocar puertas ni tener esa actitud de yo soy, que me llamen si quieren o que me busquen, nel… Yo voy detrás, yo voy siempre persiguiendo lo que quiero", reveló Eduardo Yáñez.

"Ya habrá tiempo de volver a Hollywood e intentarlo de nuevo, porque yo me dedico a ser actor y no tengo otro plan en mi vida… Mi cool más grande es volver a Hollywood y volver a tocar puertas y volver a abrirlas, pero si el destino me pone de esta manera y Dios me pone en este plan, es por algo, y yo no puedo ir en contra de eso", finalizó el galán de 'Destilando amor'.

La primera telenovela de Eduardo Yáñez en Televisa

Eduardo Yáñez está próximo a cumplir 40 años de carrera artística y lo celebrará regresando al mundo de las telenovelas en Televisa, empresa que lo vio nacer como actor en la producción ‘Quiéreme siempre’, la cual fue estrenada durante el año de 1981 y fue un rotundo éxito.

