Eduardo Yáñez reaparece ante las cámaras y vuelve ser cuestionado por su hijo

Eduardo Yáñez reapareció en un evento público tras el altercado que sostuvo con un periodista que le preguntó por su primogénito, luego de darse a conocer que la relación entre padre e hijo estaba fracturada.

Fue durante un evento de peleas de artes marciales mixtas en la Ciudad de México que el actor volvió a ser cuestionado por la relación que mantiene con su vástago y la salud de su madre, y sin ocultar su incomodidad respondió:

“No hablo de mi vida personal, pero mi mamá está muy bien, muchas gracias. Estoy enfocado en sacar a mi familia adelante”

Eduardo Yáñez

La reportera insistió con el tema de su hijo, por lo que Yáñez recalcó: “No hablo de mi vida personal, me vas a disculpar...”.

Al interrogarlo por el nacimiento de su primer nieto, el actor reiteró: “No voy a hablar de mi vida personal...”.

Finalmente, al ser cuestionado por el proceso legal que enfrenta con el reportero que agredió, el histrión dijo: “Sí sabes tanto para qué me preguntas, (…) no voy a dar mi opinión, son problemas personales que yo debo resolver, a ustedes les agradezco que se preocupen tanto, pero no voy a hablar de eso”.

Por su parte, Eduardo Yáñez Jr., hijo del actor, espera que los problemas de su padre se solucionen pronto y que en breve pueda retomar su carrera y ayudar a su abuela, quien de acuerdo al famoso fue maltratada por las personas que la cuidaban, y finalmente terminar con el distanciamiento que existe entre ambos.

