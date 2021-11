Eduardo Yáñez interpretará a un transexual; dice que respeta a la comunidad LGBT+

Eduardo Yáñez dió algunos detalles de lo que será su siguiente trabajo actoral, ya que el famoso de Televisa reveló que el más reciente proyecto en el que ha participado personificó a una persona transexual, labor que asegura impactará a más de uno, pues fue un reto actoral para él. Ante esto, el artista aclaró que el respeta a la comunidad LGBT+.

“Me llenó de placer poderlo interpretar, me costó muchísimo la preparación de ese personaje, bueno, yo siempre le meto dificultad a mis personajes para que tengan un toque ahí (diferente)”, declaró Yáñez en entrevista para el programa Hoy.

El actor Eduardo Yáñez, que ha estado envuelto en la polémica, mencionó que su personaje va dedicado a una parte de la comunidad: “este personaje se lo voy a dedicar a todos los transexuales y todos los que se dicen “e” con “e” porque ahora… “El amigue” y espero que les divierta”.

Eduardo Yáñez aclara que no es homofóbico

Yáñez comentó que respeta a la comunidad y que no tiene problemas con las diferentes orientaciones sexuales/Foto: Las Estrellas

El artista de 61 años destacó que le guarda un respeto a la comunidad LGBT+. “Siempre he sido amigo, tengo compañeros maquillistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, periodistas que son gay y me llevo de pelos con ellos, actores compañeros que también, y siempre me llevé bien con ellos, yo no tengo ped* con esas cosas”, afirmó.

Esto después de que se rumoró que el actor de telenovelas era una persona homofóbica. Sin embargo, el interpretar a un persona transexual podría generar una gran controversia para la carrera de Eduardo Yáñez.

Yáñez dice que está al pendiente de la salud de Carmen Salinas

Carmen Salinas ha sido una persona importante en la vida del actor/Foto: Yahoo Noticias

Además de hablar de su siguiente proyecto actoral, Yáñez comentó que después de que la actriz Carmen Salinas sufrió problemas de salud que la mantiene hospitalizada, él también ha estado al pendiente de ella.

No obstante, Eduardo Yáñez considera que no se debe acaparar la atención de la prensa con ese tema: “He estado muy al pendiente de cómo está todo, y yo creo que con eso ayudo más que ir a hacer bola o hacerme el miren, hay… no”, declaró el actor al programa Hoy sobre el caso que se ha vuelto mediático.

