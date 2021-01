Eduardo Yáñez ignora escándalo en Televisa con inédita fotografía

Tras el fuerte escándalo que protagonizó a inicios de año, en el cual agrede a un reportero durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Eduardo Yáñez ha preferido ignorarlo por completo y en redes sociales opta por compartir imágenes inéditas de sus pasados proyectos en Televisa para consentir a sus fanáticas.

En esta ocasión, Eduardo Yáñez compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su personaje Juan del Diablo en la telenovela ‘Corazón Salvaje’, la cual fue lanzada en 2009 y donde compartió créditos protagónicos con Aracely Arámbula. Para dicho proyecto de Televisa, el actor adoptó una larga cabellera, misma que enamoró a millones de mexicanas.

Eduardo Yáñez sorprendió a sus fanáticas al compartir inédita fotografía de su pasado.

Eduardo Yáñez no ha pedido disculpas al agredido

A pesar de que la inédita fotografía que compartió Eduardo Yáñez en Instagram dejó fascinada a todas sus seguidoras, varios internautas se cuestionan el hecho de que el actor y Televisa han olvidado el fuerte escándalo que protagonizó a inicios del pasado mes de enero.

Recordemos que el actor de telenovelas se reunió con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la CDMX, pero tras sentirse incómodo con una pregunta que le realizó un reportero de TV Azteca, él optó por alejar el micrófono a manotazos, con el argumento de respetar la sana distancia.

Gabriel Cuevas, el reportero agredido, reveló que ni Eduardo Yáñez ni su equipo de representantes ni Televisa le han pedido una disculpa por los actos que quedaron grabados en vivo ante las cámaras, pero que sí contactaron a TV Azteca para pedirle que la nota no sea tan agresiva con el actor.

Eduardo Yáñez ha protagonizado fuertes trifulcas con los medios de comunicación.

“Al contrario, hablaron con mis jefes para contar su versión, pidiendo que la nota no saliera agresivamente, cosa que evidentemente no, no había manera de hablar una nota rosa cuando el señor se puso muy tenso”, finalizó el reportero agredido por Eduardo Yáñez, quien protagoniza un nuevo escándalo en su regreso a Televisa.

