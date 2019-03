Eduardo Yañez hace terrible confesión: "He pensado en el suicidio"

El actor mexicano Eduardo Yáñez, de 58 años, se ha convertido en uno de los famosos más polémicos de los últimos años, pues ha sido parte de grandes escándalos, que van desde enseñarle señas obscenas a su nieto hasta la demanda que enfrenta por el ataque que realizó en un evento al abofetear a un reportero, situación que se volvió tendencia en México e incluso fue origen de miles de memes.

Ahora tras unos meses de ausencia y sin escándalos el actor da de que hablar con su nueva confesión.

El famoso actor, quien actualmente se encuentra en la producción de “Falsa identidad” acudió al programa “Confesiones” de la famosa conductora Aurora Valle, donde habló sobre los escándalos en los que está involucrado pero además reveló ante las cámaras uno de sus más oscuros secretos, pues reveló que ha pensado en el suicidio.

Te puede interesar: Celia Lora muestra su trasero con una diminuta tanga (FOTO)

"Cuando no tienes trabajo lo que quieres es suicidarte porque sientes que ya no vas a levantarte y es deprimente pasar esos días solitarios en tu casa y no tienes trabajo, y las cuentas de la luz, el teléfono, llegan cada mes y tengo que mantener a mi mamá".

Ante tal confesión, la conductora lo cuestionó sobre la razón por la que ha pasado por esos momentos tan oscuros, a lo que respondió que la vida de un actor no garantiza la perfección, pues en sus inicios tuvo una vida muy difícil y tuvo que atravesar muchos obstáculos, pues dijo que estos pensamientos llegaron principalmente antes de su triunfo en la pantalla chica, pues confesó lo siguiente:

“Piensas que cómo le vas a hacer y, pues llega un momento en que piensas en muchas salidas. Dedicarme a otra cosa no es que no lo pueda hacer, de chavito vendí gelatinas, paletas, boleé zapatos, fui mesero, hice examen para un banco, pero reprobé, no me aceptaron. Pero sí son situaciones que te preocupan".