Eduardo Yañez golpea a reporteros con fuerte amenaza (VIDEO)

Eduardo Yañez es uno de los actores más polémicos de este año, y es que tras el escándalo de su ataque a un reportero, el famoso actor no ha podido escapar de la controversia, e incluso este bochornoso suceso lo sigue persiguiendo, pues el reportero afectado presentó la demanda contra él hace unos días.

Ahora el actor vuelve a dar de que hablar tras hacer una fuerte declaración.

El famoso actor de telenovelas se presentó en el programa Hoy para ofrecer una entrevista en la cual habló sobre su postura tras el rompimiento con la actriz África Zavala y el reciente escándalo de su demanda, pero al parecer el famoso actor habló de más y lanzó una amenaza contra varios reporteros.

“Yo si tengo fotos de un enano, siéndole infiel a su mujer con otra mujer, y tengo fotos de otro güey alto con unos chavitos, y no fotos de a lo mejor estaban haciendo esto, pero parece lo otro, no, no, bien buenas las fotos, y si me siguen ching$%& las voy a subir a las redes”