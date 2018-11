Eduardo Yañez golpea a Zague con "impresionanti" declaración (VIDEO)

Eduardo Yánez ha sido uno de los actores más polémicos de este año, pues tras sus violentos escándalos y su ruptura con África Zavala, el famoso actor ha estado en boca de todos.

Hace unos días asistió a "La saga" programa de la popular periodista Adela Micha, donde además de hablar sobre sus escándalos, revelar su amor por Angélica Rivera, también hizo una confesión que dejó atónitos a todos.

Resulta que durante el programa el actor fue cuestionado acerca de varios temas uno de los cuales involucró la situación del video sexual de Zague, Eduardo Yañez aprovechó para sacar a relucir el tamaño de su virilidad.

El tema de conversación salió cuando Adela Micha le preguntó acerca del escándalo de su fotografía desnudo, a lo que el actor se refirió a la incómoda situación como una venganza de una de sus ex parejas, pues le envió la fotografía y esta la compartió después de terminar su relación.

Ante el cuestionamiento de su tamaño, pues Adela Micha no se anduvo con rodeos y le preguntó si la tenía chiquita, a lo que el famoso y polémico actor dijo lo siguiente:

"No, no que yo sepa, no, salió bien, nada más que no fue un buen ángulo, era la primera vez que lo hacía con estas nuevas tecnologías".