¿Eduardo Yañez fue infiel? sorprendió a todos con DURA declaración

Eduardo Yañez tiene una explicación muy clara para la infidelidad y así lo expresó cuando le cuestionaron si en sus relaciones ha tenido temas de intimidad que limitaran a sus parejas.

“Con tu pareja never... no, no, no... nunca debe haber, es que ahí está el problema de las infidelidades ¿no?"

"Porque lo que no te da esta te lo da la otra… entonces ahí vienen las infidelidades o al revés, lo que a una mujer no le da a un hombre, se lo da a otro hombre…”

Eduardo Yañez no ha sido infiel... ¡jamás!

El galán de 60 años, siendo uno de los hombres más asediados y que a lo largo de su vida ha mantenido romances con hermosas mujeres del espectáculo, sorprendió al responder sobre si había sido infiel alguna vez.

“No. Así te lo digo delante de todos. No me gusta ser infiel cuando estoy con una pareja".

"Estando soltero, si, anda uno de &%$ por aquí, por allá, pero cuando he tenido una pareja me gusta, me da orgullo ser fiel, es algo que me llena, me hace sentir mucho mejor en una relación siendo fiel…”

Sin embargo, se dijo consciente de la posibilidad de que un engaño por parte de una de sus ex parejas pudo haber estado presente.

“No lo sé, quizá sí, quizá no... no me he detenido a pensar eso, me han hablado de eso alguna vez, de la posibilidad, pero la verdad si me lo han hecho ya es pasado y si fue o no fue me vale ma%&/...”

Finalmente Eduardo compartió para el programa “Venga la Alegría” el por qué está soltero en este momento.

“El tiempo, en este momento el tiempo, la situación, ahorita yo realmente Eduardo, yo estoy más para trabajar que estarme enredando en cuestiones sentimentales...”, concluyó el actor.

