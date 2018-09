Eduardo Yáñez estuvo a punto de ser linchado por golpear a señor de 60 años (VIDEO)

Todo indica que el actor de 57 años, Eduardo Yáñez, no puede controlar su mal carácter, pues este lo ha metido en un sin número de problemas; como aquella ocasión que en medio de una entrevista, cacheteó a un reportero por preguntarle sobre la conflictiva relación que mantiene con su hijo.

Eduardo Yáñez golpea a señor de 60 años

La noticia más reciente sucedió el pasado sábado durante las grabaciones de la serie de Telemundo, 'Falsa Identidad', en el pueblo de Zempoala, Hidalgo. Ahí, perdió los estribos y golpeó a un señor de 60 años, lo que casi provoca que lo lincharan, poniendo de igual forma en riesgo a todo el staff ahí presente.

Testigo de los hechos habló sobre la golpiza

Una revista de circulación nacional viajo hasta el lugar de los hechos y realizó una entrevista a un testigo que platicó sobre lo acontecido:

-Señor, ¿qué sucedió?

"Desde el viernes pasado (31 de agosto), aquí en el pueblo habían estado grabando varias escenas de una novela o serie, donde sale el tal Yáñez. Ese día, él se dejó tomar fotos con la gente, aunque de mala gana, pero el día siguiente (sábado 1 de septiembre) Yáñez se puso mal y armó un zafarrancho".

-¿Por qué lo dice?

"Iban a grabar en el centro, donde está la Presidencia Municipal. Pusieron un cerco con todo y policías para que la gente no se acercara".

-Era Eduardo Yáñez el que grababa...

"Sí; eran como las 11:20 de la mañana y él se estaba preparando para la grabación, y yo y don Mario Peña, quien tiene su negocio ahí, nos quedamos mirando en la puerta de su local".

-¿Qué pasó después?

"Don Mario estaba mandando un mensaje, y Yáñez volteó a mirarlo y le dijo: ‘¿qué me estás mirando?, déjame hacer mi trabajo’. Entonces el señor le contestó: ‘yo no te estoy haciendo nada’; pero Yáñez le respondió: 'déjame hacer mi trabajo, no me estés interrumpiendo'".

-¿Luego qué ocurrió?

"Yáñez se acercó molesto y le dijo: ‘te estoy hablando, que no me mires, deja de grabarme, pin$%& indio de mie&[email protected]’. Don Mario le contestó: ‘mie&[email protected] tú, compa, yo no’, y entonces Yáñez le soltó un trancazo al señor, que lo hizo azotarse contra la pared".

-¿El señor se defendió?

"No, se quedó impactado, no esperaba que Yáñez reaccionara así. Le dejó la cara roja, bien roja del golpazo que le dio. Yo le dije al señor: 'vaya a ver a sus familiares y ahorita no se la va acabar el cab$%&. Ahorita que venga le vamos a dar una pin$%& arrastrada que no se la va a acabar, a ver si así se le quita lo cab$%&'".