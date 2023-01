Eduardo Yáñez cumple sueño y fracasa como empresario de la industria textil

Eduardo Yañez lanza su marca de ropa

Eduardo Yáñez por fin cumplió su sueño de convertirse en empresario, en la rama de la moda.

En entrevista exclusiva para La Verdad, el actor nos reveló por qué decidió lanzar su propia línea de overoles, con la que lamentablemente fracasó.

"Siempre tuve la onda de que si quería poner un negocio pues era o unas hamburguesas o unos overoles, y me decidí hasta ahora por los overoles, alguien me volvió a picar la cabeza con eso. Yo ya había renunciado a esa idea, pero bueno, se retomó e insistimos".

Yáñez nos compartió que fue la gente que desempeña un trabajo rudo quien lo inspiró para lanzar su línea de overoles.

"Yo me inspiré más en los obreros porque es lo que vi cuando estaba chavo, la gente que recoge la basura en la calle, los de los camiones, los obreros de las construcciones traían los overoles. Después los estudiantes y los empezamos a usar precisamente porque nos tocaba lavar nuestra ropa, éramos bien huevones y no queríamos lavar, no?"

Había diseños para toda la familia, diferentes colores, tallas y modelos, cada pieza con el sello de Eduardo Yáñez.

"Los botones, la placa, pues trae aquí mi nombre, mi firma del diseño, pero obviamente se lo quitan y le ponen cualquier otra cosa".

Pero este sueño duró poco, debido a las bajas ventas el actor tuvo que cerrar el negocio de maquila, pero no descarta volver a impulsarlo o poner una hamburguesería.