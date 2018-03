Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- El actor Eduardo Yáñez cierra su Instagram luego de golpear a un reportero. Eduardo Yáñez sostuvo un altercado con un reportero del programa “El Gordo y La Flaca” luego de ser cuestionado por el distanciamiento que mantiene con su hijo Eduardo Jr., durante su paso por un evento en Los Ángeles, California.

Eduardo Yáñez cierra su Instagram

Omg Se pasó de lanza, no es justificable la bofetada, pues ojalá Yáñez aprenda de esto porque le va a ir mal si siempre actúa así!! — TomeK MarianO (@kalacan0) 11 de octubre de 2017

Tras este hecho y por no soportar la polémica que causó ahora Eduardo Yáñez cierra su Instagram. Y es que haber golpeado al reportero de espectáculos Paco Fuentes, se puso en el ojo del huracán. Por lo que cerró una de las redes sociales en las que siempre se ve muy activo. El actor aún no desaparece del todo, pues continua en Twitter, en donde no ha hecho mención del incidente. No obstante, otros comunicadores y fanáticos le echan en cara que lo que hizo estuvo muy mal y que su carrera podría llegar a su fin porque la violencia física no debe tener lugar en ninguna circunstancia.