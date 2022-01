Eduardo Yáñez asegura que entró a TikTok por obligación ¿Por qué no le gusta?

Eduardo Yáñez tuvo que abrir su cuenta de TikTok por obligación, debido a que en la actualidad es muy difícil conseguir trabajo en la actuación si las estrellas no tienen presencia en redes sociales, confesó el propio actor.

Pero no es solo crear la cuenta. El actor de “Destilando amor” compartió con los conductores del programa “Hoy” que los productores se fijan en la cantidad de seguidores que tienen los artistas en redes sociales y se basan en eso para ofrecerles trabajo.

“Le tengo que entrar porque eso es lo que se usa ahora y entonces como actor no me puedo quedar atrás en ese tipo de adelantos”, dijo Yáñez en entrevista con el programa Hoy.

Los seguidores mandan en la televisión

Yáñez creó su cuenta de TIkTok a principios del año pasado.

Yáñez reveló que le parece una tontería que los productores tomen en cuenta los seguidores que tienen los famosos en redes sociales, y puntualizó que no le queda de otra más que adaptarse, aunque no reveló si algún productor le ha preguntado esos datos.

“Acabo de abrir lo del TikTok y la neta yo no me animo a hacer las mimics, y las imitaciones que hacen mis compañeros o los bailes”, aseguró. “Soy bastante torpe para eso, pero ya idearé una forma de que se vuelve un poquito entretenido eso de TikTok. Algo que se me ocurre por ejemplo, historias oscurillas o algo”.

El caso de Yáñez hace recordar otras denuncias de actores y actrices que no consiguen trabajo por su edad o porque no tienen los números en redes sociales que los productores buscan para ganar puntos de audiencia. Recientemente, la primera actriz Jacqueline Andere arremetió contra influencers que actúan.

Eduardo Yáñez en las telenovelas

Yáñez estará en una producción de Televisa este año.

A pesar de todo Yáñez no ha perdido relevancia en la televisión y sigue siendo uno de los favoritos de la audiencia mexicana. Su último proyecto fue “Sin miedo a la verdad” de Emilio Lozada, y también tiene una participación en “La reina del sur” de Antonio Alcalá.

Este 2022 se espera que Yáñez regrese a las telenovelas de Televisa tras casi seis años de ausencia, de la mano de “Corazón Guerrero”. El proyecto está encabezado por Salvador Mejía y debería estrenarse este año por Las Estrellas.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.