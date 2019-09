Eduardo Yañez: “Ni MIS WEBOS” Volvió a atacar a un reportero (FOTOS)

El galán de telenovelas Eduardo Yáñez, se ha catalogado por ser uno de los actores muy explosivos del espectáculo, ya que en varias ocasiones se ha mostrado agresivo a la hora de entrevistarlo.

Hay que recordar que Eduardo Yáñez en el año de 2017 le propinó un gran golpe a un reportero que lo cuestionó durante una alfombra roja de un importante evento, causándole problemas legales.

Ahora se ha dado a conocer nuevamente que el explosivo actor mexicano vuelve acaparar las miradas debido a un altercado que protagonizó con un reportero que cuestionó su ausencia a una producción de televisión.

Se trata del reportero de espectáculos Eden Dorantes quien compartió en su cuenta de Instagram una fotografía del histrión portando un peto en color beige de la nueva línea de ropa de Eduardo Yáñez, junto a la imagen el reportero contó que el actor no acudió a su llamado para el programa “Miembros al aire.

También se ha resaltado que en la publicación se puede leer que Yáñez dejaría plantada a la producción por que tuvo un percance vial y había quedado en shock, pero según el periodista esto habría sido una mentira, ya que según Dorantes, el actor un día antes se encontraba en Los Ángeles con Angélica Vale.

¿CUÁL ES LA NUEVA AGRESIÓN?

Los nuevos insultos llegaron, ante la publicación que hizo este reportero, puesto al leerla Eduardo Yáñez respondió muy enojado con el periodista y con palabras muy graseras declaró que era mentira lo que había escrito, aclarando que él no cuenta con pasaporte para poder salir del país.

Pero eso no fue todo, ya que Yáñez también aseguró que tampoco había tenido ningún percance vial y que si no asistió a “Miembros al aire” es por la sencilla razón que no había podido ir.

Cabe recordar que Eduardo Yáñez participó en las telenovelas “El amor nunca muere”, “Tú eres mi destino”, “Senda de gloria”, “Dulce desafío”,” Yo compro esa mujer” y “En carne propia”.