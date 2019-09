Eduardo Yañez: Fui tan alcohólico que bebí loción de afeitar (VIDEO)

Eduardo Yañez es sin lugar a dudas uno de los actores más polémicos de los últimos años, pues su popularidad por sus papeles como galán de telenovelas desapareció con su escándalo de la cachetada a un reportero.

Tras este bochornoso suceso, el famoso actor se vio envuelto en un escándalo tras otro, dando mucho de que hablar a los medios, ya que incluso se teorizó que tiene serios problemas de ira.

Tras la enorme ola de controversia que se generó en su contra, Eduardo Yañez tuvo que dar su versión de los hechos, donde también reveló los problemas que tenía, siendo uno de estos el alcoholismo, aunque ahora excedió sus limites con su confesión.

¿Qué dijo Eduardo Yañez?

El polémico actor ofreció muchas entrevistas para hablar de su problema con el abuso del alcohol, siendo una de las últimas en el programa ‘Netas divinas’ donde hablaron de las adicciones y el actor aprovechó para contar su historia.

Resulta que el licor no fue el tope de su adicción, ya que reveló que su problema fue tan serie que llegó al grado de ingerir loción para afeitar, esto con tal de sentir la presencia del alcohol en su cuerpo.

“Cuando yo me vi en el espejo y vi las venas reventadas toqué fondo. Ya lo último que tomé, recuerdo fue loción para afeitar con agua de la llave, ese fue el último trago que me metí antes de pass out”

Esta fue la impactante declaración que Eduardo Yañez dio en el programa, asegurando que esto fue lo más bajo que ha caído por su problema de abuso de alcohol, preocupando a todos los televidentes.

Así mismo habló de lo difícil que es superar esta enfermedad, pues un alcohólico no sabe cuando detenerse hasta que ya es muy tarde. Pues narró las experiencias que sufrió por su adicción, haciendo consciencia en sus fans.

"Lo que empiezas a necesitar por culpa de tu cuerpo es muy difícil, ahí tienes que usar tu cuerpo para quitártelo, yo fui alcohólico; entonces todo se te hincha por dentro, el hígado, el bazo, todo, no puedes ir al baño, se te empieza a hinchar la cara, te pones rojo, las venas, el tembloreo, el humor, entonces si no te echas un trago, todo esto no se calma”, Declaró el famoso actor.

Actualmente se declaró curado de su adicción sin asistir a un centro de rehabilitación, aunque tuvo que recurrir a medidas extremas como pedir que lo amarren a la cama para que no saliera a alcoholizarse de madrugada.

MIRA EL VIDEO COMPLETO DE SU CONFESIÓN:

Para @LaloYanezLue, alejarse de una adicción es una decisión individual. Checa lo que contó a las #NetasDivinas y conoce cuáles son los proyectos en los que está trabajando actualmente https://t.co/HU75A4ZtNG pic.twitter.com/K7Bst47IAu — Netas Divinas (@netas_divinas) September 26, 2019

