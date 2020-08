Eduardo Videgaray se defiende de Roberto Palazuelos tras burlarse de su hermano

Desde hace algunos días hay una gran disputa entre Eduardo Videgaray y Roberto Palazuelos, todo empezó después de que el “Diamante negro” lanzará una campaña para vender saludos personalizados que cuestan más de 2 mil pesos, por lo que el conductor de “La Corneta” aprovechó para burlarse de esta situación.

Tal parece que al ex amigo de Luis Miguel no le gustó que se burlaran de él, y le contestó haciendo referencia al hermano de Videgaray, quien está atravesando complicados momentos legales, incluso podría llegar a la cárcel.

Fue en el programa “Qué Importa” donde el conductor de Televisa Radio y de Imagen Tv hizo sátira sobre los “Saludos ganadores” de “Bobby”, a través de Twitter el actor respondió con un comentario bastante rudo.

Dile a videgarsy que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano ���� https://t.co/svSP2fAKTd — Roberto Palazuelos (@robpalazuelos) July 29, 2020

“Dile a videgaray que si quiere le mando un saludo felicitándolo por la próxima orden de aprehensión de su hermano”, publicó.

Eduardo Videgaray responde a Roberto Palazuelos

El amigo de “La estaca” no se quedó callado ante las declaraciones que hizo el diamante negro, y por el contrario, aceptó que la respuesta fue muy buena e ingeniosa, y no le queda más que reírse, pues según sus palabras “El que se lleva se aguanta”, pero que no va a dudar en responder si es necesario, así que a palazuelos le toca “aguantarse”

Sin embargo, Eduardo Videgaray resaltó que si su hermano es detenido, si espera las felicitaciones por parte de Roberto Palazuelos pues quiere que cumpla con su palabra.

Luis Videgaray, hermano del famoso conductor, fue acusado por Emilio Lozoya de recibir dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto, es por ello que el conductor aunque es ajeno a ese tema, no puede dejar de estar pendiente de lo que ocurre con su familiar. ¿Crees que Videgaray reciba la felicitación de Palazuelos?.