Eduardo Videgaray da positivo a COVID-19 después de vacacionar en Brasil

Los conductores decidieron aislarse debido al virus/Foto: Infobae

Eduardo Videgaray tiene COVID-19, así lo informó su esposa, la conductora Sofía Rivera Torres a través de sus Historias de Instagram; la pareja recientemente regresó de un viaje que hicieron a Brasil por vacaciones, así que ahora han decidido pasar unos días en aislamiento para evitar propagar el virus.

El conductor de televisión y su hija adolescente fueron quienes dieron positivo al virus cuando llegaron a la Ciudad de México. Mientras que Torres dió negativo, pero también permanecerá aislada debido al riesgo que existe de que pueda estar contagiada.

Posiblemente Eduardo Videgaray se contagió de COVID-19 en Brasil

Eduardo se fue de viaje con su hija y su esposa Sofía a Brasil/Foto: Instagram

Sofía destacó que decidieron hacerse pruebas para poder reincorporarse a su trabajo, pero se dieron cuenta que Eduardo había dado positivo. “Nada más para ir al foro, para trabajar, casi, casi de procedimiento dijimos: ‘Hay que hacernos estas pruebas’”, comentó la famosa de de 29 años de edad.

La esposa de Eduardo Videgaray mencionó que el también locutor había presentado algunos síntomas en Brasil, por lo que decidió hacerse una prueba para poder seguir con todos los tours.

“La verdad es que, desde que estábamos en Brasil, Edu empezó como con una gripita, se empezó a sentir medio mal, entonces se fue a hacer una prueba de COVID-19, antes de viajar para estar seguros y poder tomar los tours”, explicó.

Sin embargo en ese momento la prueba salió negativa por lo que continuaron con su viaje pensando que Eduardo tenía gripa. Por ahora el conductor de 52 años y su hija tienen síntomas leves.

Sofía Rivera Torres ya se había enfermado de coronavirus

Rivera y Videgaray estarán trabajando desde casa por el contagio/Foto: Revista Clase

En su publicación, Sofía Rivera Torres de nacionalidad estadounidense declaró que ella se contagió hace tiempo, mientras se encontraba grabando la telenovela ‘Si nos dejan’, aunque en ese momento no se lo reveló a nadie y decidió simplemente hace la debida cuarentena.

“Yo la verdad ya había tenido, cuando estaba grabando Si nos dejan me contagié, de hecho, no le dije a nadie, me guardé en mi casita y ya, me contagié trabajando, me contagié en el set de Si nos dejan”, dijo la influencer.

En el caso de Eduardo Videgaray, el conductor informó a través de sus redes que efectivamente está contagiado de COVID-19 pero que hasta ahora se encuentra estable.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!