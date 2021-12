Eduardo Verástegui dio positivo a COVID-19, dice que el rosario es su fuerza

Tras recuperar su Twitter, que fue bloqueado por sus comentarios contraproducentes acerca de las vacunas del coronavirus, Eduardo Verástegui dio positivo a COVID-19 y usa su cuenta para notificar a sus seguidores que se realizó una prueba PCR en Estados Unidos y salió positivo al virus.

“Querida familia, quiero compartirles que hoy en Los Ángeles me hice la prueba PCR de Covid y el resultado es positivo. Seguiré el protocolo de cuarentena como corresponde. Estoy bien, sin más novedad que la prueba positiva. Esta Navidad será realmente distinta”, dijo en un primer tweet.

Más tarde este fue eliminado por el productor debido a los múltiples mensajes que señalaban su error por demeritar al COVID-19, una actitud que llevó a que Twitter cerrara la cuenta de Eduardo Verástegui tras arremeter vs vacuna.

Eduardo Verástegui dio positivo a COVID-19

Ahora que Eduardo Verástegui dio positivo a COVID-19 dijo que pasará solo la Navidad.

Ahora que Eduardo Verástegui dio positivo a COVID-19, el actor enfatizó que seguirá los protocolos de distanciamiento social para evitar contagiar a su círculo cercano y enfatizó que por el tiempo pasará solo la Navidad.

En un segundo tuit dijo: “Pasaré solo Navidad, pero a la vez, estaré junto a todos ustedes. Me siento muy cerca de quienes ya han atravesado por esta situación o lo hacen ahora. El Rosario sigue siendo mi fuerza y Dios mi seguridad. Y todos ustedes, mi compañía. [...]”.

Y es que las críticas contra Verástegui surgieron el pasado mes de octubre cuando Eduardo Verastegui aseguró que las vacunas anti-COVID "son del diablo" e incentivó a las personas a no vacunarse con un mensaje desfavorable.

“No me he ba-kunado ni me voy a ba-kunar. No confío en las personas que están detrás de las (vacunas)… Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, dijo en un tuit.

Reacciones contra Eduardo Verástegui

Mauricio Martínez celebró que Twitter le bloqueara la cuenta a Eduardo Verástegui.

Entre la ola de reacciones en contra de Eduardo Verástegui se sumaron las del también actor, Mauricio Martínez quien estuvo satisfecho porque Twitter de bajar la red social del actor por incitar a la gente a no vacunarse, ya que eso no era libertad de expresión porque sus opiniones hacían daño a terceros.

“Incitar a tus seguidores a no vacunarse no es libertad de expresión Eduardo Verástegui. Que bueno que le bloquearon la cuenta aunque sea unas horas. Celebro que te hicieran borrar esos tuits tan irresponsables. Y sobre quienes te envían esas amenazas, denúncialos o reza por ellos”, posteó Mauricio Martínez tras saber que Versategui fue suspendido de Twitter.

Y es que ha dado mucho de que hablar no solo porque ahora Eduardo Verástegui dio positivo a COVID-19, sino cuando acusó alos magistrados de SCJN de ser sicarios por no criminalizar el aborto en México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!