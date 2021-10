Eduardo Verastegui se convirtió en blanco de duras críticas en las redes sociales luego de que publicará un polémico mensaje sobre la vacuna contra el coronavirus en su cuenta de Twitter, en el cual asegura que no aceptará a inmunizarse por ningún motivo. Según el actor, la vacunación busca “despoblar al mundo”, por lo que pide a la gente “cuidarse del diablo”.

“No me he ba-kunado ni me voy ba-kunar. No confío en las personas que están detrás… Mucho cuidado familia; sobrios, alertas y vigilantes que el diablo el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos Dios al frente”, escribió el ex galán de Televisa.

Según el actor, la vacuna contra COVID-19 busca despoblar al mundo.

El mensaje compartido en su cuenta de Twitter no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes comenzaron a reclamarle por difundir información falsa sobre la vacuna, mientras que otros pedían a la plataforma que su perfil sea eliminado, tal y como ocurrió con Paty Navidad, quien se ha pronunciado en contra de la inmunización más de una vez.

En contra de la legalización del aborto

El actor aseguró que los sismos en México ocurrieron por declarar inconstitucional la penalización del aborto.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el actor causa polémica en las redes sociales por sus polémicos mensajes, pues hace unos meses relacionó sismo del 7 de septiembre con victoria del aborto, lo cual también indignó a los cibernautas, quienes no dudaron en despotricar en su contra.

“Hoy México llora, hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora, hoy México tiembla por sus hijas e hijos que no nacerán”, se lee en el mensaje que el actor compartió en Twitter, el cual no demoró en hacerse viral.

¿Dónde vive actualmente Eduardo Verastegui?

El actor ha causado polémica por su postura religiosa y sus comentarios sobre temas de interés social.

Eduardo Verastegui es originario de Tamaulipas, pero actualmente reside en Miami. Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, el actor y cantante mexicano se ha dado a conocer últimamente por ser protagonista de diversas polémicas, las cuales se originan debido a su postura relacionada por lo que muchos consideran fanatismo religioso.

