Eduardo Togi, vive su mejor momento

En una entrevista exclusiva para La Verdad, el cantante y actor nos platicó acerca de todos y cada uno de sus proyectos próximos a salir a la luz, que incluyen una serie en Netflix, teatro y programa de comedia, así como nuevos sencillos musicales.

“Mira la verdad es que cuando empecé en Turquía, no imaginé que fuera a pegar como ha pegado hoy día, el año pasado me fui a grabar con el productor que grabó ‘La la land" y ‘La bella y la bestia” reveló.

Eduardo Togi, se dijo emocionado por todo lo que está viviendo en este momento de su carrera, “Terminé de grabar una serie de televisión que será transmitido por Imagen Televisión y Netflix, estoy muy emocionado con ‘Según Bibi’, es una serie en TV nacional e igual estoy en una obra de teatro con Silvia Mariscal, Verónica Languer, Luz María Jerez y lucero Lander, primeras actrices”, señaló.

El actor dijo que ahora tiene mucho más trabajo, y sin duda está en su mejor momento, y ahasta ahora ha sabido manejar su ascendente carrera en el medio, “Todo esto se me junta, pero es hacer lo que más me gusta". Respecto a la música Eduardo Togi, demostró que lo que viene es algo más maduro”, sugirió el actor.

En la próxima serie que veremos por Netflix, Eduardo Togi, aseguró que el papel que interpreta es uno de los más complicados que ha hecho, incluso mencionó que durante el tiempo de grabación de la serie, él permanecía en personaje durante sus ratos libres, esto lo llevó a tener comentarios de la gente que estaba cerca de él quienes decían que había cambiado, pero sólo fue un personaje y asegura que ya se ha despedido de éste.

Eduardo Togi, habló de su participación en la comedia recién estrenada "Según Bibi", que ha tenido gran aceptación en la audiencia del país.

"Cuando me dijeron, oye hay llamado de esta serie, ¿quieres participar?, dije si, cuando llegué, conocí a Marisol que es una de las productores del proyecto y sentí una vibra muy bonita, de esas que hasta da gusto el llegar y trabajar, eso es lo bonito, vienen muchos más proyectos", dijo Togi mientras sonreía.

Aún no nos ha revelado el nombre de la serie para Netflix pero nos aseguró que llegará a la plataforma en septiembre y nos comentó detalles de su participación y nos dijo con quienes compartió cuadro.

"La verdad interpreté a un personaje que fue muy complejo, cuando entré a esta serie tuve menos de una semana para prepararme, yo estaba aquí en Cancún, me hablaron y me dijeron, el martes tienes llamado.

Comeizo a leer desde el libreto uno de todos los capítulos y noté que tan complejo era el personaje 'Pancho' (es es mi personaje), que viene de ser una persona normal, a partir de la muerte de su papá se desencadena todo, va creciendo durante la serie y la muerte de su padre lo hace ser mas duro, para el actor es complejo estar siempre con un pistola o en enfrentamiento", dijo Eduardo Togi.

"Era la concentración de estar bien y en personaje siempre, la gente que estaba alrededor de mi lo notó, y no comprendían lo complejo que es este personaje", dijo para La Verdad

"Aprendí de Gabriela Roel, Fernando Cianguerotti y África Zabala, estaba nervioso, pero me dije a mi mismo, no voy a hacerme menos, siempre tuve este carácter y aprendí, fue muy bonito el proceso para dejar de ir a este personaje", nos confesó Eduardo Togi.

Nos comentó cuando veremos esta historia, "En septiembre ya va estar al aire, es una historia muy diferente a la que han visto, tiene una gran producción, no es de narcos ni nada por el estilo, fue dirigida por Marcel Ferrera, lo van disfrutar lo van a amar", aseguró el actor.

En el teatro también ha figurado mucho este joven galán quien ha incursionado de una manera sobresaliente.

"Rafa Mendoza me ofreció este papel, me dijo y comencé con esta obra y comparto escena con Adriana Luz, es una producción tan bonita que me enamoré de este personaje.

Es la historia de un prostituto que atiende una cita con una señora, esta señora ha estado casada 40 años y ha sufrido de violencia, al final el aprendizaje los dos es que ambos tienen su primera vez en algo", nos comentó Eduardo Togi.

La plática con Eduardo se volvió más profunda y nos comentó que en algún momento habría soñado con llegar muy alto pero en ocasiones no se cree que esto esté sucediendo.

"La verdad yo sueño con tantas de estas cosas (reconocimientos), veo mi historia atrás y no me la creo todavía y pensar que ya me puedan nominar es un sueño y más grabar con estas personalidades, el día que me nominen no me lo voy a creer pero voy estar muy feliz, pues ha valido la pena el esfuerzo, el que me digan que no puedo, el sudor, el desvelo.

Finalmente agradeció a sus fans, y fue por ellos que estuvo en Playa Del Carmen este fin de semana en donde hizo una presentación para celebrar el orgullo de la diversidad y a la comunidad LGBTTI.

"Ellos son lo mas importante, me dice nunca dejes de hacer lo que estés haciendo, tú nos inspiras para seguir adelante. Muchos de mis seguidores estudian música o actuación a raíz de que han visto los logros de mi esfuerzo, crean en ustedes mismos, siempre hay que levantarse, siempre, siempre", finalizó Eduardo Togi.