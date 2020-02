Eduardo Santamarina responde a Itatí Cantoral por recordar su infidelidad

En días pasados, Itatí Cantoral recordó cómo fue el doloroso momento cuando se enteró de la infidelidad de Eduardo Santamarina con Susana González hace tantos años atrás.

Eduardo Santamarina con Itatí Cantoral y sus gemelos

Itatí Cantoral, famosa por papeles en novelas como “Hasta que el dinero nos separe”, relató que fue una amiga cercana quien le informó de la infidelidad de su ahora ex- esposo, Eduardo Santamarina, pero cuando se enteró ya era una historia conocida por todos en el canal.

“Cuando yo me enteré ya sabían todos, Televisa, Juan Osorio y Niurka y todos, qué horror [...] La señora me conocía de hace mucho tiempo, entonces llamó al camerino y me dice ‘ay, señora yo ya no sé ni qué decirle, pero es que Eduardo y Susana se meten al camerino, todo Televisa ya lo sabe”, explicó Itatí Cantoral.

La actriz aseguró que no le guarda rencor a nadie por lo ocurrido e incluso dijo que Susana González es una buena mujer que cometió un error y ahora son amigas.

La respuesta de Santamarina

Eduardo Santamarina respondió a las declaraciones de Itatí Cantoral sobre la infidelidad que tuvo con Susana González y lo que siente por su ex- esposa.

“Yo de ese tema no hablo, si me preguntan de Itatí yo no tengo nada que hablar de ella ni para bien ni para mal. Lo único que te puedo decir es que es la madre de mis hijos y hasta ahí. Ella puede decir misa, que diga lo que quiera, está en todo su derecho de hacerlo, pero yo me mantengo al margen por mí, por mis hijos, por mi familia, por mi esposa”.

El actor se negó a hablar más de Itatí Cantoral, pero sí aseguró que la relación con ella es cordial e incluso agradeció las buenas palabras que dijo sobre su nueva esposa, Mayrín Villanueva.

