Eduardo Rodríguez responde furioso a Ivonne Montero y la llama mentirosa

Luego de Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ comentó en entrevista con los medios de comunicación, que se sentía decepcionada del actor Eduardo Rodríguez, por haber negado la relación que la actriz aseguró mantuvieron de manera intermitente durante siete años, el actor reaccionó ante las diversas declaraciones que la cantante de 48 años ha hecho respecto a su persona.

Durante entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, Eduardo dijo que es él quien está decepcionado por los comentarios realizados por la actriz y cantante.

“Yo me siento mucho más decepcionado".

"Todo lo que me calumnió dentro de la casa, toda la historia que contó, como manchó mi relación, mi última relación que duré cuatro años, y fue una relación tan bonita, tan integra y respetada”.

Eduardo Rodríguez furioso con Ivonne Montero

Eduardo Rodríguez furioso con Ivonne Montero

El ex de Vanessa Guzmán, está molestó porque asegura que estos comentarios se pueden malinterpretar fácilmente y dar a entender algo que según él no ocurrió como lo cuenta Ivonne.

“De pronto ella en su forma de contar una historia o su historia se malinterpreta, para la gente afuera es muy fácil malinterpretar y dar a entender que tuvimos una relación en ese tiempo. Yo siempre le ofrecí mi amistad y se lo manifesté, o sea tú y yo somos amigos", explicó.

Rodríguez agregó: “A lo mejor en algunos momentos cruzamos esa línea, pero como amigos, de que estás soltera y yo también, pero nunca tuvimos una relación como ella lo manifiesta”.

El actor también ex participante de ‘La Casa de los Famosos 2’, recordó que años atras, la actriz aseguraba que había tenido una relación con Sebastián Rulli, la cual fue negada por el actor argentino, según Eduardo.

“Dices oye estás afectando a una persona que ha sido tu amigo durante 25 años. O sea no te importo dañar la amistad de esa manera. Obviamente que yo había visto en otro momento,(Ivonne Montero) había hecho una historia con Sebastián Rulli y no sé quién más. Nunca me imaginé que me fuera hacer algo así”, expresó Rodríguez durante la entrevista.

Tal vez te interese.- La casa de los famosos: Ivonne Montero no quiere ver a sus ex compañeros del reality

¿Ivonne Montero le ayudó laboralmente?

¿Ivonne Montero le ayudó laboralmente?

Respecto los comentarios donde Ivonne señala que apoyó al actor laboralmente, Eduardo Rodríguez manifestó su de aclarar este tema:

“Yo no he ganado un solo peso que haya venido gracias a ella".

O sea, en un momento yo trabajé muchos años con mi representante Gabriel Blanco después de terminar ‘El bien amado ’terminamos la relación laboral, yo estaba buscando representante, entre que le pregunté a mis conocidos sobre un representante, ella me contó de su representante, me pasó el teléfono, e íbamos a empezar a trabajar, y creo que una vez me mandó a un casting, nada más, fue lo único, pero nunca generé un peso gracias a ella”, afirmó rotundamente sobre la actriz y cantante.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.