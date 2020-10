¿Eduardo Capetillo y Biby Gaytán en crisis matrimonial? Esto dice el actor

Hace unos días te dimos a conocer que Eduardo Capetillo confesó durante una presentación de su hijo mayor que se perdió de importantes momentos de su vida debido a que “estaba tan intoxicado que apenas podía hablar".

Dichas declaraciones causaron gran polémica, razón por la cual Eduardo Capetillo decidió hablar de los difíciles momentos que enfrentó junto a sus hijos y esposa, la actriz Biby Gaytán, con quien lleva más de 25 años de casados.

Eduardo Capetillo se sinceró sobre su matrimonio en entrevista para el programa 'De Primera Mano'.

"Me sentía infeliz", revela Eduardo Capetillo en entrevista

Esto ocurrió durante una entrevista para el programa ‘De primera mano’, ahí fue donde Eduardo Capetillo mencionó que enfrentó complicados problemas debido al consumo del alcohol y fármacos. Asimismo, contó que a pesar de que contaba con un buen sueldo y una gran familia, él se "sentía infeliz".

"Somos un matrimonio común y corriente. Hemos pasado por cosas difíciles, por cosas no tan difíciles, hemos llorado juntos, hemos tenido momentos de felicidad, de amor. Cosas buenas y malas, pero no somos un matrimonio de superhéroes", mencionó el actor.

Eduardo Capetillo superó su crisis gracias al apoyo de su familia.

El también "coach de vida" reconoció que él y Biby Gaytán también pasaron por momentos de crisis dentro de su matrimonio, pues aseguró que aunque siempre ha tenido una familia unida y una esposa amorosa, él llegó a sentir "vacíos internos" que lo llevaron a buscar medidas extremas para sentirse bien.

"Me sentía infeliz teniéndolo todo, como bien lo dicen. Tenía un sueldo impresionante, tenía una mujer divina por fuera y por dentro, hijos maravillosos, abundancia en todos los aspectos; sin embargo, no era feliz. Entonces, sientes dolores que son vacíos internos porque no sabes qué son”, reveló Eduardo Capetillo.

“Entonces. ¿Qué necesitas? Pues paliativos, ¿Cuáles son? El que me digas, cualquier sustancia, la que te guste desde las que consigues en la farmacia hasta la que encuentras en las vinaterías", añadió el actor.

Eduardo Capetillo mencionó que logró superar dichas adversidades gracias al apoyo de sus hijos y de la guapa actriz, quienes nunca le reprocharon sus excesos. Además, aseguró que ahora está enfocado en cuidar de su familia, donde encontró "la paz, la satisfacción y plenitud absoluta".

"Tengo la buena voluntad el día de hoy de dejar todos esos hábitos que no me llevan a ningún lugar de paz, armonía, serenidad y plenitud. Evidentemente no sufres tú solo, las personas que te quieren cuando te ven que te estás haciendo daño, pues también sufren", finalizó.

