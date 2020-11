Eduardo Capetillo revela como se enamoró de Biby Gaytán

Alejandra Capetillo, hija de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, compartió en su canal de Youtube una entrevista que le realizó a su famoso padre, quien en todo momento abrió su corazón, e incluso contó cómo fue que conoció a su esposa.

Las seis preguntas que la joven realizó a Eduardo Capetillo iban desde cuál era su opinión sobre si sus hijos se casan jóvenes, hasta qué es lo que le dirías a la versión joven de él y que consejos le daría.

Pero, sin duda alguna, una de las preguntas que acaparó la atención de todos fue cuando Alejandra Capetillo le preguntó al famoso actor dónde y cómo fue que se enamoró de Biby Gaytán, y cuya respuesta llenó de ternura a las redes sociales.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán son considerados como una de las parejas más estables del medio del espectáculo mexicano.

Así conoció Eduardo Capetillo a Biby Gaytán

“Yo a tu mamá, la primera ocasión que la vi, ella venía a hacer un casting para entrar a Timbiriche, entonces vi a tu mamá de espaldas, iba con una minifalda de mezclilla, nunca se me va a olvidar. Después le vi la cara, sus ojos, su pelo y dije wow, qué mujer tan hermosa”, comenzó a relatar Eduardo Capetillo.

Eduardo Capetillo y Biby Gaytán han formado una hermosa familia.

El también cantante continuó: “Pero nuestras vidas ahí se abrieron, ella entró a Timbiriche y tomó su camino por allá, yo me fui a hacer otras cosas en mí vida, me parece que me fui a Los Ángeles a estudiar y grabé mi primer disco, sucedieron un montón de cosas”.

A pesar de ello, el destino los volvió a juntar en la segunda parte de la telenovela ‘Alcanzar una estrella’, sin embargo ahí no ocurrió nada. Más adelante, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo estuvieron juntos en una telenovela donde fueron pareja, y desde ese instante el destino conspiró y hasta la fecha llevan 26 años de casados.

Fotografías: Instagram