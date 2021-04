Eduardo Capetillo: Revelan por qué el actor no quería besar a Thalía

Luego de algunos años transcurridos de aquella exitosa telenovela "Marimar" protagonizada por Eduardo Capetillo y Thalía, han dado a conocer cuál fue la razón por que el famoso no quería besar a la protagonista y en La Verdad Noticias te compartimos los detalles.

Cada vez que el actor tenía que hacer una escena romántica con la celebridad de Instagram, la producción del melodrama comenzó a notar que él se ponía nervioso, pues no comprendía porque él comenzó a tener dificultades con las escenas de besos.

Y es que, algunos pensaron que los nervios del actor mexicano Eduardo Capetillo se debía a la belleza de Thalía, pero la razón de su comportamiento en las grabaciones de la telenovela fue por Biby Gaytán, pues en ese tiempo, los actores disfrutaban de su romance.

Eduardo Capetillo no quería besar a Thalía

Han revelado que cada vez que se realizaban escenas de besos en el set de grabación de "Marimar", Gaytán acudía a las grabaciones, pero cuando un miembro de la producción del melodrama se percató de lo sucedido, le pidieron a la actriz no estar presente.

Eduardo Capetillo y Thalía protagonizaron "Marimar"

Tras aquella situación que ponía en aprietos al actor de telenovelas, durante una entrevista, la intérprete de "No me acuerdo" confesó que luego de que Biby no estaba presente en las escenas románticas, la artista aseguró que se daba unos besos ricos con el actor.

Eduardo Capetillo y Thalía en "Marimar"

Eduardo Capetillo no quería besar a Thalía

Fue en el año de 1994 cuando se transmitió la inolvidable telenovela "Marimar", donde la protagonista interpretó a una joven de bajos recursos que se enamoró de un apuesto hombre Sergio Santibáñez, pero la maldad de Angélica acabó con su romance.

Pero el destino los volvió a unir de nuevo, aunque tuvieron que superar obstáculos para estar juntos, pero lo que más cautivó a los televidentes, fue la transformación de Marimar a Bella Aldama, pues así lo han compartido los usuarios.

Aquella telenovela que protagonizaron Eduardo Capetillo y Thalía, ha sido una de las favoritas de los fans, aunque ahora la artista se dedica a su carrera en la industria musical, en diversas ocasiones ha recordado sus personajes de telenovela en su cuenta social de Instagram.

