Eduardo Capetillo: ¡Increíble! Descubre el NUEVO TRABAJO en el que incursiona

El actor Eduardo Capetillo, quien en 1994 comenzó la historia de amor con Biby Gaytán, haciendo uno de los mejores y más estables matrimonios de la farándula mexicana, ahora ha sorprendido a sus fans al incursionar en una nueva faceta en las redes sociales.

El famoso actor quien tiene cinco hijo junto a Biby Gaytán: Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula, Alejandra y los más pequeños de la familia Manuel y Daniel, ahora ha dejado muy atrás su carrera como cantante y actor de telenovelas, después ser uno de los más destacados galanes de la televisión mexicana.

Resulta que hora que está tan de moda utilizar las redes sociales para compartir las rutinas de ejercicios, los secretos de belleza, o cualquier otro conocimiento ante las grandes audiencias, algunas celebridades han sabido aprovechar esta nueva plataforma para ganar seguidores o con la intención de monetizar a falta de trabajo en la televisión.

Tal parece que este es el caso del actor mexicano Eduardo Capetillo, quien se ha sumado a la interminable lista de famosos que son consejeros, o coachs de vida, psicólogos, entrenadores profesionales, con el fin de colaborar a que haya mejores personas.

¿Eduardo Capetillo es coach de vida?

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram en donde Eduardo Capetillo, esposo de Biby Gaytán ha compartido algunos mensajes de vida, consejos de cómo llevar una alimentación más saludable y más tranquila emocional y energéticamente hablando.

Luego de que este video saliera a la luz, varias de sus fans le han aplaudido esta iniciativa al ex integrante de Timbiriche, pero no falta quien también lo critique, comentando que todo eso que comparte lo debería poner en práctica en su vida, tratar de ser un esposo complaciente, que deje a su esposa trabajar, que no vea a la mujer como objeto, entre muchos otros.

