Edith Márquez sufrió de bullying por parte de sus compañeros en Timbiriche

Edith Márquez decidió romper el silencio sobre sus inicios en la famosa banda juvenil Timbiriche, pues asegura que vivió todo un calvario durante sus inicios, debido a que sus compañeros le hacían bullying.

Lo anterior fue dado a conocer por la ex participante de La Voz México durante una entrevista para el canal de Youtube de Yordi Rosado, donde la cantante mexicana decidió revelar parte de su vida íntima con todos sus seguidores.

La intérprete de “Aunque sea en Otra Vida” comentó que siempre soñó con ser una estrella y que cuando era niña se hacía entrevistas y fingía firmar autógrafos. Además de confesar que solamente cursó la primaria y secundaria, para enfocarse de lleno en su carrera musical.

¿Cómo llegó Edith Márquez a Timbiriche?

Edith recordó que conoció a los miembros de Timbiriche en la obra de Vaselina, de la cual ella formaba parte del coro. La cantante relató que siempre quiso "ser como ellos" e, incluso, se aprendía sus coreografías y canciones.

Su oportunidad llegaría cuando entró por Mariana Garza. "Al año que tenía de grabar 'Papá soltero' entro a Timbiriche, me habla Mariana y me dice: '¿Qué tienes que hacer mañana? Tenemos junta con el señor O'Farrill', porque ella ya le había dicho que se quería ir”.

"Entro a Timbiriche, pero nunca se me va a olvidar su pregunta (de O'Farril): '¿Los conoces?' y yo le dije: 'Sí', me dijo: 'Me interesa más que los conozcas a que cantes, porque ellos desde los nueve años se mueven como peces en el agua en un escenario'. Yo dije: Madres, es verdad”.

Edith sufrió en sus inicios con Timbiriche

Edith Márquez aseguró que Paulina Rubio vue la que la enseñó a defenderse.

Más adelante, Edith Márquez recordó el sufrimiento y lo difícil que fueron sus inicios en Timbiriche, en especial los primeros 12 meses después de sumarse al resto de los integrantes, asegurando que Diego, Capetillo y Alex fueron los más duros con ella.

"No me recibieron bien', era la vida de cuadros. Me desconectaban el micrófono en pleno concierto, a las tres de la mañana gritaban 'se está incendiando, el hotel, pero ya me habían aventado el extinguidor por debajo de la puerta y salía yo del cuarto y nadie”.

