Edith Márquez se dio un agarrón con el director de 'La Academia'.

Una de las jueces que se ha caracterizado por su imparcialidad y actitud tranquila delante de cualquier conflicto en 'La Academia', es Edith Márquez, sin embargo, este domingo llegó a su límite y explotó en contra de Héctor Martínez, director del exitoso reality.

Mientras la juez daba una crítica constructiva al participante Isbo, quien interpretó el tema “A mi manera”, aprovechó para decirle a los profesores que no deben de hacerle creer a los alumnos que las críticas de los jueces no tienen fuerza sobre su avance y desempeño.

Momentos después de externar su molestia, en un acto impulsivo, Héctor Martínez pidió la palabra y la confrontó a Edith:

“Quiero dirigirme a Arturo, porque es el jefe del jurado, así lo he visto y si no es así me dirijo a los cuatro. Es momento de tomar acción importante. Quiero ser muy claro con los cuatro, primero, es momento de construir, esta es una generación tremendamente difícil, pero lo digo con mucha fe. Yo he sido jurado y ninguno de ustedes ha sido director”, manifestó Hector de manera enérgica.