Edith Márquez enamora al presumir su cuerpazo en entallada ropa deportiva

No se puede negar que Edith Márquez es una de las cantantes más exitosas que existen en nuestro país, pero también es una de las más guapas, esto debido a que su delgada figura ha logrado fascinar a millones de caballeros, quienes con mucho respeto le mandan piropos en redes sociales.

Pero en los últimos años pudimos notar que Edith Márquez había ganado algo de peso, lo cual pasó desapercibido para sus fanáticos, pues su belleza y su talento seguían intactos; sin embargo, la cantante decidió recuperar su figura con dieta y ejercicio, y ahora que lo ha conseguido presume su cuerpazo a través de un entallado outfit deportivo.

Edith Márquez presumió los resultados de sus rutinas de ejercicios.

Edith Márquez enamora al compartir sexy fotografía

Edith Márquez sorprendió a sus más de 346 mil seguidores en Instagram al compartir una fotografía en la cual son evidentes los resultados que ha obtenido en su cuerpo desde que decidió someterse en esta cuarentena a un entrenamiento riguroso y una dieta cetogénica.

"¿Se acuerdan que el 7 de julio empecé con un reto de entrenamiento muy fuerte, junto con una dieta cetogénica? Pues aquí el resultado, no existe nada en esta vida que con esfuerzo, carácter, decisión, pasión y disciplina se pueda lograr, no me gusta quedarme en mi zona de confort”, escribió la cantante junto a la imagen donde presume su cuerpazo.

Edith Márquez recibió piropos de sus fieles fanáticos.

De manera inmediata dicha publicación, que hasta el momento supera los 7 mil likes en Instagram, se llenó con decenas de piropos por parte de sus fieles fanáticos, quienes la felicitaron por su nueva figura y su determinación para con el ejercicio y la dieta, detalle que la intérprete de ‘Contigo’ no dudó en agradecer.

