Edith González será reconocida por su papel en Aventurera y Niurka explota.

A solamente un par de días de que se cumpla el primer mes de la muerte de la actriz Edith González, y luego de las declaraciones de Niurka Marcos en donde aseguraba que ha sido la mejor “Aventurera”; ahora se ha sabido que se le reconocerá a la desaparecida artista mexicana por su labor realizada en la afamada obra de teatro.

Edith González será homenajeada por su papel de "Aventurera".

Si bien la vedette Niurka Marcos se ha caracterizado por vivir en la polémica, sin duda la noticia de que la Fundación Agustín Lara estará reconociendo el desempeño de Edith González en dicho papel; será algo que pueda generar controversia a la cubana.

La mencionada fundación le estará otorgando a los familiares de la desaparecida Edith González una medalla post mortem por su papel en la obra teatral “Aventurera”.

Edith González será homenajeada por su papel de "Aventurera"

La noticia del reconocimiento a la fallecida artista mexicana Edith González se dio a conocer en el programa “Hoy”, la ceremonia de la entrega de la medalla post mortem se llevará a cabo en la Rotonda de las Personas Ilustres, lugar en donde se encuentran los restos del compositor y donde se reconoce a las personalidades que han realizado algún aporte importante al espectáculo y a la cultura.

Por ahora no se sabe la fecha exacta que se llevará el homenaje a Edith González y tampoco se ha manifestado la cubana Niurka Marcos al respecto, pero se espera que pronto pueda emitir alguna declaración al respecto.

De manera reciente la cuaba dijo que ella no tenía pelos en la lengua para decir que había sido la mejor intérprete de “Aventurera”, ya que no se consideraba hipócrita y por el hecho de la muerte de Edith González no iba a fingir en su manera de pensar sobre su interpretación en dicha obra de teatro.

