Edith González rompe el silencio y habla sobre su salida de Televisa

Edith González rompe el silencio y habla sobre salida de Televisa

La actriz Edith González con los "pelos de la burra en la mano", confesó toda la verdad sobre su salida con la empresa Televisa.

Cabe destacar Edith González que era una de las actrices consentidas de Televisa, pero en el 2010 se convirtió en tema de conversación debido a que decidió sumarse a las filas de TV Azteca, luego de más de tres décadas en trabajar con la competencia.

Ahora, y por medio de un Instagram Stories, Edith González contó como fue su salida de la fabrica de sueños.

Edith González narró su verdad sobre Televisa

Edith González contó su caso con Televisa:

“Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de la novela sino también me corrieron de Televisa. La realidad es que me corrieron. Yo no me fui, me corrieron", dijo Edith.

Hice Mundo de Fieras, hice Bailando por un Sueño, como haciendo puntos para ver si me recontrataban y no me recontrataron. Al contrario, me mandaron a Colombia a hacer Doña Bárbara. Yo creo que se sintieron como medios culposos”, mencionó.

Como nunca, Edith abrió su corazón a sus seguidores, de hecho, reconoció que el haberse ido a trabajar a Colombia fue todo un reto.

“Yo neta ya estaba viendo como que en Televisa los productores querían siempre como sobreactuaciones, entonces cuando me dijeron irme a trabajar a Colombia dije ‘of course’, o sea quiero una refrescadita, quiero no hacerla de mala y hacerla así y después si eres buena estar llorando todo el tiempo. Afortunadamente, ya por fin entendieron en México que esa no es la onda y ya están haciendo las cosas más naturales”, concluyó.