Edith González: fue discriminada por Televisa tras estar embarazada

Edith González falleció el jueves pasado a causa de cáncer de ovario, y como es costumbre cuando fallece una persona los seguidores y los medios analizan a detalle todas las entrevistas, novelas, o trabajos que realizó la persona, en este caso Edith González.

Una de las entrevistas que más ha sido comentada por los internautas fue en 2017, cuando ya se le había diagnosticado cáncer, pero en ella Edith González habla sobre su pasado y como la televisora más grande de México, Televisa, le había hecho el feo tras embarazarse.

Edith González comentó en dicha entrevista, sobre aquella decisión de dejar Televisa para irse a trabajar a TV Azteca, sin embargo, la respuesta tenía una cruel sorpresa que salió a la luz

Edith González comento en tal entrevista que ella no se había salido voluntariamente de Televisa, sino que fue despedida por estar embarazada, siendo discriminada por su condición.

“A mí me corrieron por estar embarazada peor que en el internado de monjas del Simón Bolívar a los 14 años que me corrieron por salir a una fotonovela con el uniforme del colegio me embarazo y en Televisa me corren me volví a sentir de 14 años” dijo

Asimismo, dijo que ella como responsable de su acto de embarazarse, propuso a la producción alternativas para continuar la telenovela que en ese entonces estaba realizando, titulada “mujer de madera” sin embargo, fue el personal de la producción quién le negó la oportunidad de continuar por el proyecto.

Edith González aseguró que tras ser botada de la empresa no sintió rencor alguno, simple y sencillamente continuó con su carrera pero en TV Azteca.

Sin duda el lamentable fallecimiento de Edith González sigue dando de qué hablar, por lo que seguramente estaremos descubriendo más detalles sobre la vida de la actriz.