Edith González deja promesa sin cumplir a su hija Constanza Creel.

Edith González perdió la vida a la edad de 54 años la mañana del jueves 13 de junio víctima del cáncer de ovario, dejando a su única hija Constanza Creel, la joven de 14 años de edad estará cumpliendo el próximo 17 de agosto 15 años; festejo que planeaba con mucha emoción ya que era una gran ilusión que tenía la pequeña y que tristemente no le podrá cumplir la actriz.

“Ya no llegó a cumplirle el sueño a Constanza. Ella quería celebrar sus quince años, quería mantener la tradición, vestirla a lo grande, quería hacerlo todo, que la gente fuera también vestida de gala”, destacó la presentadora Vanessa Claudio.

La estrecha relación entre Edith González y su hija Constanza Creel la destacaba en los diferentes espacios en los que la actriz podía, a pesar de no tener muchas en sus redes sociales con ella; la gente cercana a la actriz podía comprobar el gran amor que le demostraba constantemente a su pequeña.

Y ahora que tristemente falleció Edith González no podrá estar el día que Constanza celebre sus XV años, algo que le ilusionaba en demasía y se encontraban planeando juntas desde hace un tiempo.

En el marco de su festejo número 14 de Constanza Creel, Edith González le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales por su cumpleaños, dejando en claro lo importante que para ella ha sido en su vida y de lo orgullosa que estaba que ella fuera su hija.

“Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos sentimentalismos sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre (…) No amor, la vida no es fácil, mas es cabro***ente hermosa”.

El conmovedor mensaje siguió destacando los valores, su inteligencia y la generosidad que caracterizan a la joven Constanza Creel; algo que a muchos de los seguidores de la actriz ha consternado tras su perdida física de Edith Gonzáles este 13 de junio.

“Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo (…) Eres una niña hermosa, sólo puede decir gracias por permitirme se tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz cumpleaños”, expresó Edith González.