Edith González abandona TV Azteca y hace su aparición por Televisa (VIDEO)

En estos últimos años ha sido muy común que los actores y conductores de Televisa se pasen a TV Azteca o viceversa, tal como ha ocurrido con la famosa Edith González, quien después de su salida inesperada de Televisa San Ángel regresó y más guapa que nunca.

La actriz se presentó al programa ‘Hoy’, después haber estado en la competencia TV Azteca desde el 2010.

En su presentación por el matutino, la artista tuvo la oportunidad de hablar sobre sus nuevos proyectos y aclarar su salida tan inesperada de Televisa.

Durante la entrevista en el programa Edith González habló el nuevo proyecto en el que se encuentra trabajando, la obra Entre mujeres. Y es que a pesar que no se ha confirmado que la artista regrese como actriz, su aparición en el matutino dejó con sorprendida a la audiencia, quien la vio en diversos melodramas de Televisa.

Edith González reveló que en realidad su salida se debió a que la habían corrido por estar embarazada mientras grababa Mujer de madera, melodrama en el que la después sustituyeron, mediante un extraño argumento en la historia de la telenovela.

“Yo le pedí al productor que me dejara seguir en la novela y él dijo que no me iba a faltar al respeto, que no iba a usar mi embarazo como algo así y entonces literalmente me corrieron. Esa es la realidad. Y no solamente me corrieron de Mujer de madera, sino también me corrieron de Televisa”, explicó Edith González.