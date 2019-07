Edith González: Sale a la luz una entrevista con FUERTES REVELACIONES de su vida.

Edith González: Revelan que la actriz perdió una hija ¡Impactantes revelaciones!

Ya pasó poco más de mes y medio de la pérdida física de Edith González y ahora el reconocido periodista y conductor de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló un momento triste que le confesó la actriz que diera vida a la “Aventurera” en el que perdió a una hija.

Edith González narró que perdió a su otra hija: “He amado profundamente a mis dos bebitas”. En ese momento la actriz dijo que era un momento tan doloroso y que jamás iba a superar dicha pérdida.

Fue en el programa del mundo de la farándula “De Primera Mano” que se revelaron las declaraciones de Edith González de que había tenido un par de embarazos y que no pudo reponerse a la pérdida mencionada.

“Perdí una (hija). Yo también lo siento mucho y eso sí es algo que te puedo decir, es una prueba absolutamente no superada en mi vida. Si hay algo que me duele y me dolerá (…) Te lo juro que ha amado profundamente a mis dos bebitas y amo a la que tengo”, detalló.

Recordar que la actriz Edith González perdió la vida a la edad de 54 años, víctima de la terrible enfermedad del cáncer de ovario; fue el pasado jueves 13 de junio que la madre de Constanza Creel dejó este mundo y que dejó un gran legado en el mundo del espectáculo.

En la entrevista que en su momento le realizó Gustavo Adolfo Infante dejó en claro que a pesar de contar con el apoyo de su esposo Lorenzo Lazo y el de su hija Constanza Creel, la pérdida de su otra hija es un dolor muy desgarrador en su vida e insuperable. Pero a pesar de ello vivió la etapa de ser madre de una gran manera con su hija Constanza.

“Es muy distinto tener un ser humano maduro y formal al lado, a estar con una cosa desprotegida, un ser humano, un pedacito de carne que está ahí solito. Todo lo que es un niño y la vida es fantástico. Yo te lo juro, yo creo que si algo he tenido yo es que he vivido mi maternidad con profunda alegría, es algo que siempre voy a dar gracias a Dios”, enfatizó.

