Edith González: Revelan en "Ventaneando" emotiva carta de Constanza para su mamá

Uno de los momentos más inesperados del medio de la farándula, fue la muerte de Edith González, la actriz perdió la lucha contra el cáncer y dejó este mundo a la edad de 54 años; su hija Constanza Creel tras haber pasado unos días de la partida de su mamá, decidió escribir una emotiva carta de despedida.

En el programa "Ventaneando" de TV Azteca, estuvo como invitada Víctor Manuel, hermano de Edith González, en la emisión pasada, el familiar de la fallecida actriz decidió compartir las emotivas palabras que Constanza le dedicó a su mamá.

Cabe mencionar que Edith González falleció el pasado 13 de junio, víctima del cáncer que le fue detectado en el año de 2016, a pesar de la enfermedad, la reconocida actriz estuvo participando en diversos proyectos, su última aparición en televisión fue en "Este es mi estilo".

El hermano de Edith González decidió compartir la carta que Constanza Creel le dedicó a su mamá, y ante las palabras que expresó la joven, los conductores de TV Azteca quedaron muy conmovidos por el emotivo momento.

"Mi mamá fue una persona formidable, era una excelente madre, nunca tomo como excusa su trabajo para no ser. De pequeña me acuerdo que sin importar que tan tarde o cansada llegaba de trabajar siempre me daba un beso, y al día siguiente no le importaba que la levantara a las seis de la mañana para jugar".

"Siempre hubo un beso sin importar la hora, al igual nunca tomo ser buena madre como una excusa para ser una buena en su trabajo, me acuerdo que me decía algo como: 'La carta de resignación de un actor es la muerte'".



"Cuando yo tenía cuatro mi mamá se fue a Colombia a hacer una telenovela, llamada Doña Bárbara, mamá, aunque Doña Bárbara es un personaje muy fuerte, independiente y macho, yo hubiera querido ser la mitad de mujeron que fuiste tú, porque a comparación de ella, en vez de enfrentar el mundo con odio, lo venciste con amor. Te amo mamá".