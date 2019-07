Edith González: Lorenzo Lazo peleará la custodia de Constanza Creel.

Faltan unos cuantos días para que se cumpla el primer mes del fallecimiento de la actriz Edith González víctima de cáncer de ovario, a pesar de que la última voluntad de la actriz fue que su hija estuviera al cuidado de su hermano Víctor Manuel; el esposo de quien diera vida a la “Aventurera”, Lorenzo Lazo estará dispuesto a luchar por la tutela de Constanza Creel de 14 años de edad.

De acuerdo a la información compartida por la Revista TVNotas, el esposo de la recién fallecida Edith González, Lorenzo Lazo, pelearía la custodia de Constanza, hija de su relación con el político Santiago Creel. Esto a pesar de que tras la muerte de la actriz se diera a conocer que ella habría pedido que se hiciera cargo su hermano.

Conforme han pasado los días se ha corroborado que la relación entre Constanza Creel y Lorenzo Lazo es muy buena, tan es así que cuando fue el velorio de Edith González se le pudo ver más apegada a la pareja de su madre; que a su propio padre Santiago Creel. Es por ello que estaría buscando la custodia de la joven de 14 años de edad.

“(Edith y Víctor Manuel) eran hermanos, amigos y confidentes, y cuando a Edith los doctores le dijeron que su situación era irremediable, decidió que su hermano se quedara con su hija porque no quería dejarle esa carga a Lorenzo, a quien ya le había tocado criar una hija solo; pero él nunca estuvo de acuerdo, así que prefirió dejarla irse en paz y luego pelear por la niña”.

Cerca de cumplirse un mes de la muerte la actriz Edith Gónzalez, la pequeña Constanza se apoya mucho con la hija de su tío Víctor Manuel y de igual manera con Lorenzo Lazo.

“Dejó en claro que su relación con ella no cambiaría, que seguiría viéndola y cubriendo sus gastos, pero que no podían estar juntos porque la niña no se sentiría a gusto, pues no está acostumbrada a él”.

