Edith González: Laura Zapata desata polémica tras comentarios de Niurka.

La muerte de Edith González el pasado 13 de junio además de consternar al medio del espectáculo y a los seguidores de la actriz, también el fallecimiento de la actriz de 54 años de edad ha generado demasiada polémica, ya que luego de que Carmen Salinas dijera que ha sido la mejor intérprete de “Aventurera”, la cubana Niurka Marcos dejó ver que ella lo había sido; recientemente la actriz Laura Zapata declaró que ella admiraba y respetaba el trabajo de la fallecida actriz con el papel de dicha obra.

La actriz Laura Zapata declaró para el programa “Suelta la sopa”, luego de que se le preguntara por la controversia que se generó tras las declaraciones de Carmen Salina y la contestación de Niurka por lo dicho sobre el papel de “Aventurera”.

La hermana de Thalía no quiso involucrarse a la polémica de las declaraciones de Niurka y aunque respondió sutilmente, no dejó de ser un comentario controversial.

“Eso ya es meterse en la boca del lobo, no voy a meterme en ese terreno, no me interesa opinar, me interesa opinar de las personas que tienen un nivel de comunicación y no me voy a meter a un terreno que desconozco y que por ende me pueden ganar”.

En cuanto a la actriz Edith González, Laura Zapata dijo que siempre tendrá su admiración por el papel que hizo en “Aventurera”, ya que se pudo ver la calidad actoral que tenía.

“Puedo hablar de la compañera Edith González con mucho cariño y mucho respeto porque me lo merece y a mí me encanto porque el trabajo que hizo Edith fue espectacular porque era una actriz y no era una vedette y sin embargo lo hizo muy bien”.