Edith González: Hijo de Niurka la apoya tras declaraciones de la muerte de la actriz.

El hijo de la cubana Niurka Marcos producto de su relación con Juan Osorio, manifestó que su madre es libre de hablar lo que quiera en relación al tema que le plazca; esto luego de que la vedette compartiera las polémicas declaraciones en relación a la interpretación de “Aventurera” entre ella y Edith González luego de la muerte de la actriz el pasado jueves 13 de junio por cáncer de ovario.

“Mi mamá puede decir lo que quiera, es su cuerpo es su boca, es su mente (…) la voy a seguir amando, es mi mamá”, dijo a su paso por la alfombra rosa de los premios MIAW.

Aunque dejó claro el intérprete de ‘Aris’ en ‘Juntos el corazón nunca se equivoca’ mandó el pésame a la familia de la actriz Edith González.

“Si mi mamá no me hubiera criado con la libertad de expresión que yo tengo y con la mente tan amplia en base a todos los temas que se platican tanto sean de adultos, tanto sean de adolescentes, yo creo que no tuviera yo la dimensión para hacer los personajes que hoy en día estamos protagonizando y hacer las historias que hoy estamos haciendo”.

Juan Osorio habla de las polémicas declaraciones de Niurka.

Además Juan Osorio de igual manera dio su opinión en relación a las polémicas declaraciones emitidas por Niurka sobre la interpretación de “Aventurera” por parte de Edith González.

"Yo respeto mucho. No me toca hablar de la mamá de mi hijo, eso no lo voy a aceptar, eso ya pasó, respeto las opiniones de cada quien, y yo tengo mi propio criterio”, declaró el productor frente a varios medios de comunicación.

También hizo referencia que la fallecida actriz Edith González dio siempre lo mejor en cada una de sus actuaciones y sobretodo en el personaje de “Aventurera”.

“Yo creo que Edith González hizo una gran interpretación del personaje en su momento (...) y Niurka Marcos es una vedette que trae toda la experiencia, que viene del Tropicana y por supuesto que causó mucha sensación con su belleza y su espectacular cuerpo".