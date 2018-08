Edith Encalada pide a Guillermo del Toro y a Alfonso Cuarón no victimizarla más

En una entrevista exclusiva realizada por La Verdad, la cantante, Edith Enclada, pidió a los cineastas ganadores del Oscar, no llevar a los cines la historia de su vida, que se publicó sin su autorización por Lydia Cacho.

Edith Encalada pide a Guillermo del Toro y a Alfonso Cuarón no victimizarla más

Nos comentó que hasta el momento no ha tenido contacto con Del Toro y con Cuarón, sin embargo se vio abierta a hablar con ellos, no obstante se negó rotundamente a dialogar con Lydia Cacho.

“No tengo contacto con ninguno de los cineastas, ojalá ellos escucharan mi voz, yo estoy con el corazón abierto a escucharlos a ellos, Yo con Lydia no, no quiero saber nada de ella porque me ha violentado mucho, me ha destrozado la vida”.

Edith Encalada pide a Guillermo del Toro y a Alfonso Cuarón no victimizarla más

La cantante aseguró que nunca se le pidió su opinión para la realización y publicación de los tres libros de Lydia Cacho que narran las atrocidades de que vivió Edith Encalada a manos del pederasta preso y condenado a a 112 años, Jean Succar Kuri.

“Desgraciadamente a mí no se me ha pedido mi opinión para hacer toda la serie de libros, si bien en el primer libro Lydia Cacho me buscó vía mail y me preguntó, me hizo un cuestionario para que ella pudiera hacer su libro y yo me negué desde ese momento y siempre me he negado rotundamente a que este caso se diera a conocer al público”.

Edith Encalada aseguró que recurrirá a las autoridades para que esta película no se lleve a cabo pues una forma de victimizar a las afectadas una vez más.