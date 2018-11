Edgar Ramírez sorprende al protagonizar otra película de Netflix

Édgar Filiberto Ramírez Arellano o Edgar Ramírez, es un actor venezolano de cine y televisión, reconocido a nivel internacional, ganador de un Premio César y un ALMA Award, nominado al Globo de Oro, a los Premios del Sindicato de Actores y a los Premios Emmy, entre otros.

Edgar Ramírez será el protagonista de la película “The Last Days of American Crime”

El actor venezolano Édgar Ramírez será el protagonista de la nueva película de Netflix, titulada “The Last Days of American Crime”, adaptación del cómic homónimo de Rick Remender, según The Hollywood Reporter.

Esta noticia fue confirmada por el propio artista a través de su cuenta en Instagram, donde compartió una fotografía de una de las tomas que se actualmente se están grabando en Sudáfrica.

“The Last Days of American Crime” será dirigida por Oliver Megaton, quien también fue el director de “Taken II y III” y de “Colombiana”. En el filme, Édgar Ramírez interpretará a un criminal que querrá dar un golpe antes de que el gobierno de los Estados Unidos prepare una tecnología que impida cometer cualquier tipo de crimen.

Edgar seguramente sorprenderá a todos sus seguidores con una excelente película. Estaremos pendiente de su estreno.