Edgar Ramírez lleva la gastronomía venezolana hasta las celebridades

Edgar Filiberto Ramírez Arellano es un actor venezolano de cine y televisión, reconocido a nivel internacional, ganador de un Premio 'César' y un 'ALMA Award', nominado al 'Globo de Oro', a los 'Premios del Sindicato de Actores' y a los 'Premios Emmy', entre otros.

Edgar lleva las "arepas" hasta el set

Este domingo, el actor Édgar Ramírez, quien se encuentra en Sudáfrica grabando la película "The Last Days of American Crime" de la plataforma digital Netflix, compartió en sus redes sociales un vídeo junto a sus compañeros del filme en el que resaltaba una tradición venezolana.

En el audiovisual, se puede apreciar al venezolano compartir una cena con el elenco de la película, a quienes les enseña a comerse una arepa de pollo, aguacate y mayonesa; mejor conocida como "reina pepiada".

#ArepaTime fue la etiqueta que utilizó Édgar Ramírez para publicar los vídeos en los que registró cómo sus compañeros disfrutaban del plato criollo, entre ellos, el actor estadounidense Michael Carmen Pitt, quien trató de pronunciar las palabras “reina pepiada” mientras degustaba el alimento.

En solo horas, la publicación reunió 200.000 reproducciones y 1.000 comentarios de venezolanos que demostraron su alegría por ver cómo grandes artistas disfrutan de las tradiciones nacionales.

Esperemos que el talentoso actor haya dejado satisfechos a todos sus compañeros con la deliciosa comida venezolana.