Edgar Oceransky confiesa que le gustan menores de edad; es acusado de acoso

El cantautor mexicano Edgar Oceransky se volvió tendencia este viernes luego de que se diera a conocer un audio en el que asegura que prefiere a las adolescentes por encima de las mujeres adultas, y que preferiría ir a la cárcel “por una chavita que por el alcoholímetro”.

Los comentarios del músico fueron expuestos en Twitter por la usuaria y colaboradora de Vice Anhelé Sánchez.

“No tengo miedo, me gusta la diversidad, pero mi preferencia más profunda son las adolescentes ¿no?.. Que tengan todavía cara de ministerio público, sí, miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro, sé lo que les digo", se escucha decir al cantante en el audio.

Edgar Oceransky prefiere a las menores de edad

En el audio, el cantante refiere su gusto por las menores de edad mientras el público ríe.

El portal Informador MX apunta que los representantes de Oceransky dijeron que el audio fue grabado durante un show de hace más de diez años. Habrían formado parte de una introducción a la canción que estaba por cantar.

En el audio se escucha decir al cantante que estaba por cantar una canción que dedicó a una exnovia, a la que conoció cuando ella tenía 15 años. Entonces relata un encuentro que tuvo con ella años después en Facebook, y ahí comienza a hablar de la diferencia entre las adolescentes y las adultas.

"No es lo mismo porque miren, con el tiempo las mujeres se van volviendo más ariscas cada vez, ¿no?.. Una chava la conoces a los 15 años y tú le propones lo que quieres y ella te dice 'sí' o te dice 'no', simple, las mujeres adolescentes son muy claras porque no están pervertidas".

Oceransky fue denunciado por acoso

La misma usuaria ya había señalado a Oceransky por supuesto acoso.

Hace apenas un par de días, la misma usuaria denunció al cantautor mexicano por acosar sexualmente a menores de edad aprovechándose de su posición de poder.

“Que cómo sé que @EdgarOceransky acosaba a menores: porque a mí me `tiraba la onda´ y me pedía que `le cumpliera la fantasía´ de tener relaciones con una menor de edad, yo tenía 16 años. Esa no es toda la historia pero no estoy lista para contarla”, escribió Anhele en su cuenta de Twitter.

“Sé que abusa de menores y se aprovecha de su posición de poder. Estoy cien por ciento segura de que hay más víctimas, ojalá este tuit las encuentre. Si @EdgarOceransky abusó de ti, por favor escríbeme, mis DMs están abiertos”, dijo.

Hasta el momento Edgar Oceransky no se ha pronunciado al respecto y su oficina adelantó que no habrá declaraciones públicas. El cantautor se presentará este mes en el Auditorio Nacional al lado de Francisco Céspedes, Benny Ibarra, entre otros.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.