Edén Muñoz señala de “diva” a Yuridia; revela lo difícil que es trabajar con ella

Edén Muñoz revela lo difícil que es trabajar con Yuridia.

Después de ser el productor del nuevo sencillo de Yuridia, el cantante Edén Muñoz se sincera sobre lo difícil que fue trabajar con la cantante y asegura que estaba en su “plan de diva”.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer con anterioridad que Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, incursionó como productor musical, en el nuevo sencillo de Yuridia “Él lo tiene todo”, que marca su regresó a la música y los escenarios.

Sin embargo, en una reciente entrevista el cantante reveló lo difícil que es trabajar con Yuridia, pues es “medio especialita” y tiene actitud de diva.

Yuridia nuevo disco 2022

Edén Muñoz asegura que Yuridia es una "diva"

Tras un breve descanso, Yuridia regresó a la música, con el regional mexicano y su productor, Edén Muñoz afirmó que ya había escuchado rumores de lo difícil que es trabajar con ella, sin embargo desde el principio fue claro.

“Yo le dije: ‘güey para empezar yo no hago mariachi, nunca he producido mariachi, yo hago lo que hago y si ustedes tienen una percepción de eso chingona, pues qué chingón y les agradezco un montón’, pero yo ya sabía, o ya me habían dicho algunas personas lo complicado que era trabajar con ella”.

De igual forma, Edén Muñoz aseguró que como productor ha aprendido que “tiene que ser el mediador” para que el trabajo salga lo mejor posible, aunque dijo que no fue fácil, pues fue su primer trabajo en esté ámbito.

Edén Muñoz y Yuridia

Edeén Muñoz no quiere volver a trabajar con Yuridia

A pesar de que reveló que la cantante Yuridia, estuvo en su “plan de diva”, aceptó que no todo fue malo, pues aprendió como productor de las exigencias y la ex académica se convirtió en una gran amiga.

“Me llevó a conocer a una persona con la que conecto bien cabr.. y le digo: ‘tú y yo fuimos cholos en algún barrio, o nos echamos put…. en algún salón o fuimos novios en algún momento, pero fuimos algo en otra vida porque no puede ser que tengamos tanta conexión”.

A pesar de que Edén Muñoz considera a Yuridia como una gran amiga, reveló que no le gustaría volver a trabajar con ella, pues “su lado artístico” es su peor faceta.

