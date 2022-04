Edén Muñoz escribe canción a Debanhi Escobar y estremece a todos

El ex vocalista del grupo Calibre 50, Edén Muñoz, se sumó a la lista de figuras públicas que se pronunciaron en redes sociales ante el caso de Debanhi Escobar, joven de 18 años que fue secuestrada, víctima de abuso sexual y asesinada. Ante esto, el cantante le escribió una canción, misma que estremeció a todo México, se titula ‘Te voy a encontrar’.

En el nuevo tema musical del intérprete de ‘Chale’, se habla de la preocupante problemática que crece en México; las desapariciones forzadas. Nuevo León es uno de los estados con mayor índice de secuestros, de los cuales, decenas de mujeres han sido víctimas en lo que va del 2022.

El sábado 23 de abril, familiares y amigos le dieron el último adiós a Debanhi Susana, luego de que fuera hallada sin vida al fondo de un pozo en el Hotel Nueva Castilla.

El famoso cantante externó que la canción la escribió con todo el amor y respeto para las víctimas de desaparición y sus familias, que las buscan de manera incansable con la esperanza de volver a ver a su ser querido.

Edén declaró que el caso de la joven nuevoloense lo tiene sumamente conmovido y ruega porque las personas que están desaparecidas pronto regresen a casa con bien.

“Ha sido un infierno este tiempo, no sé. No me sabe vivir si tú no estás… Te digo buscando no descansaré. Lo juro por ti, te voy a encontrar”.