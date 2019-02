Eddy Vilard se estrena como conductor del reality ‘México Tiene Talento’

Este domingo 24 de febrero, se estrenará por Azteca Uno el reality show ‘México tiene talento’, sin embargo, lo que faltaba conocer hasta hace pocos días, era al presentador de dicho proyecto y fue justamente en el programa Ventaneando donde revelaron el nombre del conductor; nos referimos a Eddy Vilard.

El público se sorprendió al ver a Eddy en Ventaneando, ya que se trata de un famoso que había despuntado su carrera en Televisa y por primera vez le dio la espalda a la empresa, para convertirse en el gran presentador de este proyecto de la televisora del Ajusco.

El vaivén de talentos en ambas televisoras está a la orden del día. No obstate, Eddy Vilard, a quien hasta este momento no se le ubica como conductor, tiene un gran peso encima, sobre todo después de que Brandon Peniche, otro actor de Televisa que se cambió a TV Azteca, no cumpliera las expectativas deseadas con el certamen ‘Mexicana Universal’.

